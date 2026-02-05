Variante San Vito | rotatoria aperta e nuova via diretta verso i park a nord della città

A San Vito di Cadore, ieri mattina è stata inaugurata una rotatoria temporanea a nord della variante. La struttura serve per facilitare l’accesso ai parcheggi e alle aree di sosta durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026. La nuova via diretta ai park mira a alleggerire il traffico e a rendere più fluido il passaggio in zona, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso.

**Le nuove infrastrutture per i Giochi: la rotatoria di San Vito è aperta, a nord della variante, per accedere ai parcheggi e ai park** **SAN VITO DI CADORE (BELUNO)** – Una rotatoria temporanea è stata aperta ieri mattina a nord della variante di San Vito di Cadore, una infrastruttura pensata per facilitare l'accesso alle aree di sosta e per migliorare la circolazione durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'opera, prevista per la durata del periodo olimpico, permette di accedere direttamente ai parcheggi in Località La Graes, ma anche ai frontisti della zona, senza dover attraversare l'area storica della statale.

