Spese pazze con carta rubata | coppia denunciata

Da ilrestodelcarlino.it 18 gen 2026

Una coppia è stata denunciata per aver compiuto spese fraudolente utilizzando una carta di credito rubata. Dopo aver trafugato portafogli e smartphone dall’auto, hanno effettuato tre prelievi per 800 euro e un acquisto di 139 euro in una tabaccheria. L’indagine ha ricostruito i movimenti illegali, evidenziando l’uso improprio dei dati personali trovati sui documenti sottratti.

Prima hanno rubato portafogli e smartphone dall’auto parcheggiata. Dopo aver trovato documenti e una carta di credito, hanno utilizzato quest’ultima per tre prelievi bancomat per un totale di 800 euro e un successivo acquisto da 139 euro in una tabaccheria. Per questi motivi i Carabinieri della Stazione di Carpineti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia un uomo di 45 anni e una donna di 42, ritenuti i presunti responsabili del furto e dell’indebito utilizzo della carta elettronica. L’episodio risale a giugno 2025, quando la vittima, dopo aver parcheggiato la propria vettura in una via di Toano, aveva lasciato all’interno il portafogli e il telefono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

