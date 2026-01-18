Spese pazze con carta rubata | coppia denunciata

Una coppia è stata denunciata per aver compiuto spese fraudolente utilizzando una carta di credito rubata. Dopo aver trafugato portafogli e smartphone dall’auto, hanno effettuato tre prelievi per 800 euro e un acquisto di 139 euro in una tabaccheria. L’indagine ha ricostruito i movimenti illegali, evidenziando l’uso improprio dei dati personali trovati sui documenti sottratti.

Prima hanno rubato portafogli e smartphone dall’auto parcheggiata. Dopo aver trovato documenti e una carta di credito, hanno utilizzato quest’ultima per tre prelievi bancomat per un totale di 800 euro e un successivo acquisto da 139 euro in una tabaccheria. Per questi motivi i Carabinieri della Stazione di Carpineti hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia un uomo di 45 anni e una donna di 42, ritenuti i presunti responsabili del furto e dell’indebito utilizzo della carta elettronica. L’episodio risale a giugno 2025, quando la vittima, dopo aver parcheggiato la propria vettura in una via di Toano, aveva lasciato all’interno il portafogli e il telefono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spese pazze con carta rubata: coppia denunciata Leggi anche: Garante privacy, l'inchiesta sulle 'spese pazze' travolge Ghiglia: viaggi in prima e auto blu, drink e fiori Leggi anche: Garante privacy: viaggi, seimila euro di carne in macelleria e parrucchieri. Le spese pazze contestate a presidente e collegio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Spese pazze con carta rubata: coppia denunciata. Sospettiamo di sapere come finirà l’ennesimo scandalo “spese pazze” - Sbadigliamo di fronte all'indignazione per l'inchiesta sul Garante della Privacy, ieri in prima pagina su tutti i giornali. tempi.it

Shopping folle in Corso Vittorio Emanuele: 1.700€ spesi con carta di credito rubata, arrestati - Protagonisti tre giovani che, dopo aver rubato una carta di credito sui Navigli, hanno deciso di utilizzarla nei ... affaritaliani.it

Sbadigliamo di fronte all'indignazione per l'inchiesta sul Garante della Privacy, ieri in prima pagina su tutti i giornali. Nascosta, invece, la notizia delle assoluzioni per il caso "Mensa dei poveri" (di Emanuele Boffi) https://www.tempi.it/spese-pazze-sospettiamo- - facebook.com facebook

Garante privacy: viaggi, seimila euro di carne in macelleria e parrucchieri. Le spese pazze contestate a presidente e collegio ift.tt/n30wtJz x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.