Il 2 marzo si ricorda San Simplicio, papa originario di Tivoli, che ha guidato la Chiesa di Roma dal 468 al 483, in un periodo segnato dalla caduta dell’Impero e dalla crisi monofisite. Durante il suo pontificato ha assunto un ruolo di leadership tra le difficoltà politiche e religiose dell’epoca, mantenendo una posizione ferma e decisa.

Il 2 marzo la tradizione latina ricorda San Simplicio, papa, originario di Tivoli, successore di Ilario e vescovo di Roma dal 468 al 483. Il suo pontificato coincise con un mutamento epocale: la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476), quando Odoacre depose Romolo Augustolo. In questo scenario instabile, Simplicio si rivelò un timoniere prudente, capace di custodire la vita della Chiesa e la dignità della Sede romana. Sul piano dottrinale affrontò con decisione la crisi del monofisismo, ribadendo l’insegnamento del Concilio di Calcedonia e intervenendo, per quanto possibile, nei complessi rapporti con l’Oriente e con l’imperatore Zenone. La sua azione non fu solo difensiva: curò la comunione ecclesiale, sostenne i pastori e richiamò alla disciplina nelle ordinazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - San Simplicio, papa (468-483): guida ferma tra caduta dell’Impero e crisi monofisite

L’ascesa deflagrante, il brutale omicidio del ‘socio’ e la caduta dell’impero della 'marmotta'Di giorno invisibili, di notte in stile ‘Fast and Furious’ con il piede pigiato sull'acceleratore e la ‘marmotta’ nascosta nel portabagagli.

Zalgiris Kaunas ferma la caduta libera dell'Hapoel Tel Aviv in EurolegaLa sfida tra zalgiris kaunas e hapoel tel aviv nel round 28 di eurolega si è distinto per una rimonta decisiva dei padroni di casa, che hanno chiuso...