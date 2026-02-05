L’ascesa deflagrante il brutale omicidio del ‘socio’ e la caduta dell’impero della ' marmotta'
L’inchiesta sul brutale omicidio di un uomo coinvolto in un giro di traffico e il crollo di un impero criminale chiamato ‘la marmotta’ prendono una piega ancora più complessa. La polizia ha scoperto che di giorno tutto sembrava tranquillo, ma di notte alcuni sospetti si trasformavano in azioni violente, con auto che sfrecciavano come in un film d’azione. La vittima, considerata un ‘socio’ nell’organizzazione, è stata trovata uccisa in circostanze ancora da chiarire, mentre le indagini puntano
Di giorno invisibili, di notte in stile ‘Fast and Furious’ con il piede pigiato sull'acceleratore e la ‘marmotta’ nascosta nel portabagagli. L'ultima smantellata in Capitanata è un’organizzazione paramilitare che dal quartier generale di Borgo Mezzanone ha trasformato il Tavoliere e il resto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
