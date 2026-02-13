Zalgiris Kaunas ha interrotto la serie negativa battendo Hapoel Tel Aviv in Eurolega, dopo aver recuperato punti importanti nel secondo tempo. La squadra lituana ha preso in mano la partita grazie a una difesa più aggressiva e a un attacco più efficace, portando a casa una vittoria fondamentale nel match del round 28.

La sfida tra zalgiris kaunas e hapoel tel aviv nel round 28 di eurolega si è distinto per una rimonta decisiva dei padroni di casa, che hanno chiuso l’incontro con un punteggio di 93-82. Il dominio si è rivelato nel quarto periodo, quando lo Zalgiris ha imposto un parziale di 30-20, aggiudicandosi la partita e consolidando una vittoria di grande importanza. La contesa ha visto la squadra lituana prendere il controllo nell’ultima frazione, capitalizzando la gestione dell’attacco e una difesa efficace. Il risultato finale riflette una crescita significativa nel momento decisivo, con lo Zalgiris in grado di superare le difficoltà incontrate nel corso della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Zalgiris Kaunas ferma la caduta libera dell'Hapoel Tel Aviv in Eurolega

L’Hapoel Tel Aviv interrompe l’imbattibilità casalinga della Virtus Bologna in Eurolega, vincendo 79-74 alla Virtus Arena.

Nella quindicesima giornata di Eurolega 2025-2026, la Virtus Bologna ha subito la prima sconfitta casalinga della stagione, interrompendo così la propria imbattibilità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Virtus senza Pajola per 50 giorni: operazione riuscita, sfida durissima ad Atene; Tegola Olympiacos, si ferma per infortunio Cory Joseph: stiramento al bicipite femorale; Virtus, c’è greco alla maturità. Ultima spiaggia con l’Olympiacos. Operato Pajola: out cinquanta giorni.

DIRETTA/ Milano Zalgiris (risultato finale 82-86): la spuntano i lituani! (oggi 22 gennaio 2026)Ecco la palla a due per la diretta Milano Zalgiris, una partita tra le più classiche nell’Eurolega moderna: i dati raccolti ufficialmente fanno riferimento alla competizione nata nel 2000, da questo ... ilsussidiario.net

La Virtus sfata il tabù Zalgiris e conquista la decima vittoria in Eurolega. Finisce: 83-79Altra vittoria casalinga in Eurolega per la Virtus, che sfata lo storico tabù Zalgiris Kaunas: 83-79 in una partita comandata dal primo all’ultimo minuto, pur senza mai allungare nel punteggio, e ... corrieredibologna.corriere.it

EUROLEGA (R26) - Prosegue la crisi del Monaco spazzato via a Kaunas dallo Zalgiris per 104-87. Quarto KO consecutivo per i monegaschi con questa schiacciata sbagliata di Nedovic - e seguente reazione di Spanoulis - fotografia del momento di grand - facebook.com facebook