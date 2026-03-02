samsung galaxy s26 plus 512gb caratteristiche prezzo e prestazioni

Il Samsung Galaxy S26 Plus con 512 GB di memoria offre un display ampio e una fotocamera avanzata, puntando a soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate. Il dispositivo si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il prezzo di listino, posizionandosi tra i modelli più interessanti del segmento premium. La sua presenza sul mercato è mirata a chi desidera un telefono potente e funzionale.

Il Samsung Galaxy S26 Plus rappresenta una proposta di fascia alta focalizzata sull'equilibrio tra potenza, maneggevolezza e valore. Offre una capienza di 512 GB per l'archiviazione più esigente, prestazioni robuste e un pacchetto di specifiche avanzate pensato per un utilizzo intenso. Le opzioni di memoria, le tempistiche di pre-ordine e le caratteristiche principali vengono illustrate di seguito, evidenziando i punti chiave senza discostarsi dalla fonte. La versione con 512 GB di storage del Galaxy S26 Plus si distingue per offrire spazio abbondante per foto in alta risoluzione e video 4K. Il prezzo indicato per questa configurazione è 1.299 dollari, mentre l'opzione da 256 GB è disponibile a 1.

Samsung galaxy s26 bianco caratteristiche prezzo novità

Samsung galaxy s26 plus 1tb specifiche prezzo prestazioni

