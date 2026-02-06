In attesa di scoprire la nuova linea Galaxy, circolano già le prime indiscrezioni sul prossimo smartphone di Samsung. Un video a 360 gradi mostra un Galaxy S26 Ultra di colore cobalt violet, mentre una versione bianca potrebbe rappresentare il S26 o il S26 Plus. Le immagini fanno salire l’attesa tra gli appassionati, anche se ancora nessuna conferma ufficiale.

in attesa della prossima linea galaxy, emergono nuove indiscrezioni sul panorama mobile di samsung. un video a 360 gradi mostrarebbe il galaxy s26 ultra nel colore cobalt violet, mentre una variante bianca arriva come possibile rappresentazione del s26 o del s26 plus. in ogni caso, la dimensione farrebbe pensare al modello plus, e la gamma manterrà, naturalmente, le stesse tonalità disponibili. tempo di riferimento e design convergono verso una presentazione coordinata, con l’attenzione puntata sull’ isola fotografica e sui bordi estremamente sottili. le indiscrezioni indicano inoltre un annuncio fissato al 25 febbraio, a ridosso di un grande appuntamento del settore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy s26 bianco caratteristiche prezzo novità

Approfondimenti su Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 - First Look

Ultime notizie su Samsung Galaxy S26

