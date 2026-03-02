Samsung galaxy s26 plus 1tb specifiche prezzo prestazioni
Samsung ha presentato la nuova versione Galaxy S26 Plus con 1TB di memoria, inserendola nella gamma della serie Galaxy S26. Questa variante si concentra su un buon equilibrio tra prestazioni e capacità di archiviazione, disponendo di configurazioni specifiche e funzionalità avanzate. Il dispositivo si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il prezzo di lancio.
lanciata insieme alla serie galaxy s26, la variante plus si distingue per un equilibrio tra potenza e gestione dello spazio di archiviazione, offrendo configurazioni mirate e caratteristiche avanzate. il presente riepilogo sintetizza le specifiche principali, le opzioni di memoria disponibili, i prezzi di lancio e le principali novità legate a display, prestazioni, fotocamera e ricarica. l'analisi si concentra sui dati ufficiali, senza introdurre elementi non confermati. nella gamma galaxy s26, la versione plus non prevede l'opzione da 1TB. le disponibilità di memoria si limitano a due tagli: 256GB e 512GB, entrambe accompagnate da 12GB di RAM LPDDR5X e tecnologia UFS 4.
Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.
Samsung galaxy s26 specifiche e caratteristiche principaliGalaxy S26 è stato ufficialmente annunciato, confermando aggiornamenti hardware e nuove funzionalità.
SAMSUNG GALAXY S26 Anteprima Prezzo e Specifiche
