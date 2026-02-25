samsung galaxy s26 specifiche e caratteristiche principali

Galaxy S26 è stato ufficialmente annunciato, confermando aggiornamenti hardware e nuove funzionalità. questa panoramica sintetizza le specifiche principali, la configurazione di memoria, le capacità fotografiche, la connettività e il prezzo di lancio, offrendo una visione chiara per confrontarlo con i modelli precedenti. caratteristiche principali. display e prestazioni. Il dispositivo integra un Display Dynamic AMOLED 2X da 6,3 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile 1–120 Hz, pronto a offrire fluidità e colori vividi. la luminosità massima raggiunge 2600 nits di picco, mentre la protezione è affidata al Gorilla Glass Victus 2. Sotto la scocca trova posto un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (per Galaxy), progettato per prestazioni elevate e gestione termica migliorata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

