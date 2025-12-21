Salerno uccide la compagna a coltellate poi si suicida
AGI - È morta la donna di 40 anni che, oggi pomeriggio, è stata accoltellata dal compagno, suo coetaneo, a Cava de' Tirreni, nel Salernitano, il quale poi si è lanciato nel vuoto da una finestra, morendo sul colpo. Da quanto si apprende, il f emminicidio è avvenuto in un'abitazione in via Ragone. Le indagini condotte dai carabinieri . Non è chiaro ancora se i due convivessero in quella casa. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. Lo "sgomento" del sindaco . " Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone ". 🔗 Leggi su Agi.it
