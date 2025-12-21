Salerno uccide la compagna a coltellate poi si suicida

AGI - È morta la  donna di 40 anni  che, oggi pomeriggio, è stata  accoltellata  dal  compagno, suo coetaneo, a  Cava de' Tirreni, nel  Salernitano, il quale poi si è  lanciato nel vuoto  da una finestra,  morendo sul colpo. Da quanto si apprende, il f emminicidio è avvenuto in un'abitazione in  via Ragone. Le indagini condotte dai carabinieri . Non è chiaro ancora se i due convivessero in quella casa. Su quanto accaduto stanno indagando i  carabinieri  del Reparto territoriale di  Nocera Inferiore, guidati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. Lo "sgomento" del sindaco . " Uccide la compagna, nota  imprenditrice cavese,  ferisce la madre  di lei e  si suicida  buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la  tragedia in via Ragone ". 🔗 Leggi su Agi.it

