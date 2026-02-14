Gallina Udc | Il Comune di Carini aderisca alla rottamazione dei tributi locali

Giovanni Gallina dell’Udc denuncia che il Comune di Carini non ha ancora aderito alla rottamazione dei tributi locali, proposta dal governo. La richiesta nasce dalla necessità di alleggerire il carico fiscale per i cittadini in difficoltà, considerando le numerose rate arretrate. Gallina invita l’amministrazione a prendere una decisione rapida, sottolineando che molte famiglie aspettano risposte concrete per risolvere problemi di pagamento.

L’Udc di Carini, attraverso Giovanni Gallina, chiede all’Amministrazione comunale di aderire alla rottamazione quinquies dei tributi locali. “Si tratta di una misura concreta e necessaria per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese che oggi vivono una forte pressione economica”, si legge in una nota. “Il Comune ha l’opportunità di dare un segnale chiaro di vicinanza ai cittadini, attivando subito la procedura per la definizione agevolata su Imu, Tari e altri tributi. Non è più tempo di attese: servono decisioni rapide e coraggiose per alleggerire il peso fiscale e rimettere in moto il tessuto economico locale.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La questione della rottamazione dei tributi locali torna al centro del dibattito a Carini.

Il Comune di Trappeto ha dato il via libera alla rottamazione dei tributi locali.

