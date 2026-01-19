La Salernitana vince ma è ancora infelice la voce dei tifosi | Si salva solo il risultato

Nonostante la vittoria contro l’Atalanta Under 23, i tifosi della Salernitana rimangono insoddisfatti. Il risultato è importante, ma non basta a trasmettere serenità o fiducia nella squadra. La vittoria di Caravaggio ha mantenuto la distanza dalle prime della classe, ma i dubbi sulla reale efficacia del gioco e sulla condizione generale restano. La conquista dei tre punti, pur fondamentale, non ha eliminato le preoccupazioni dei supporter.

Vittoria granata a Picerno, la voce dei tifosi: "Salviamo solo il risultato"

La vittoria del Picerno contro il granata porta con sé emozioni e tensioni. La sesta rimonta stagionale ha regalato tre punti e un po' di sollievo, ma la tensione tra i tifosi resta palpabile. L’articolo analizza le reazioni dei sostenitori, concentrandosi sulla necessità di salvare il risultato e sulle emozioni che questa vittoria ha suscitato.

