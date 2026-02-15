La Salernitana si fa beffare dalla Cavese la voce dei tifosi | Raffaele è inadeguato

I tifosi della Salernitana criticano Raffaele perché la squadra ha perso contro la Cavese, dimostrando che il tecnico non riesce a risolvere i problemi sul campo. La sconfitta ha scatenato il malumore tra i sostenitori, che chiedono cambiamenti immediati. Durante la partita, la Cavese ha segnato il gol decisivo al 75° minuto, aggravando la situazione dei granata. Dopo l'incontro tra Faggiano e Raffaele, i tifosi si sono riuniti per discutere dei risultati e della direzione della squadra.

C'erano quattordici supporter granata, allo stadio Simonetta Lamberti. Tutti gli altri hanno palpitato per il derby, a casa o nei pub. Coro unanime: i tifosi chiedono alla società di esonerare il tecnico Dopo il faccia a faccia tra Faggiano e Raffaele, i tifosi della Salernitana riflettono sulla crisi tecnica che ormai tracima, deborda in casa granata. Non è solo una questione di risultati e di beffa da derby, ma di reale fiducia nei confronti dell'allenatore, che è sempre più in bilico. E lo sarà fino a quando, attraverso un'azione ufficiale e inequivocabile, la società (intesa come proprietà) non lo blinderà.