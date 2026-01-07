Processo a Roma sui fondi venezuelani | patteggiano il ministro Alex Saab e la moglie Camilla Fabri modella italiana

A Roma si è svolto il processo sui fondi venezuelani, con il ministro Alex Saab e la moglie Camilla Fabri che hanno optato per un patteggiamento. Saab, ministro per l’Industria del Venezuela, ha ricevuto una condanna di un anno e due mesi di reclusione, confermando l’esito dell’accordo con le autorità italiane. La vicenda riguarda questioni legate ai fondi pubblici venezuelani e le implicazioni legali dei coinvolgimenti internazionali.

Il ministro per l'Industria del Venezuela Alex Saab ha patteggiato una pena di un anno e due mesi di reclusione davanti al tribunale di Roma. Un anno e 7 mesi invece per la moglie, la modella romana Camilla Fabri, oggi viceministro per la Comunicazione Internazionale a Caracas. La notizia, confermata all'AGI, è stata anticipata da Giuseppe Scarpa sul quotidiano La Repubblica. Le accuse di riciclaggio.

