Dopo gli attacchi a Teheran, sono stati identificati circa 28.000 obiettivi sensibili nel settore della sicurezza nazionale. Il ministro dell’Interno ha convocato al Viminale i vertici delle forze di polizia per discutere delle misure di prevenzione. La riunione si è concentrata sulla valutazione delle minacce e sulla pianificazione delle attività di tutela. Nessun dettaglio sui singoli obiettivi è stato reso pubblico.

Sono 28.000 gli obiettivi sensibili vigilati in Italia. Un numero che, dopo gli attacchi di Usa e Israele all’Iran, pesa in modo diverso. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha riunito al Viminale i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence: le misure di sicurezza sul territorio nazionale vengono aggiornate, e per gli obiettivi legati ai Paesi in conflitto scatta il rafforzamento immediato. Il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha passato in rassegna l’intero dispositivo di protezione del territorio. Per gli obiettivi riconducibili a Iran, Israele e interessi statunitensi è stato disposto il rafforzamento immediato della vigilanza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sicurezza nazionale: 28mila obiettivi sensibili nel mirino dopo gli attacchi a Teheran

Leggi anche: Tutti gli obiettivi colpiti negli attacchi in Iran e la risposta di Teheran, sulla mappa

Lenovo nel mirino USA: accusa di trasferimento dati sensibili in Cina, a rischio sicurezza utenti e privacy online.San Francisco – Una causa legale intentata dallo studio Almeida Law Group ha accusato Lenovo, il gigante tecnologico cinese, di aver trasferito dati...

Altri aggiornamenti su Sicurezza nazionale.

Temi più discussi: Iran: oltre 28mila obiettivi sensibili in Italia, rafforzata vigilanza; Attacco all’Iran, in Italia rafforzata sicurezza intorno a obiettivi sensibili: ecco quali; Attacco Usa all'Iran, innalzato il livello di vigilanza antiterrorismo a Roma e in altre città. Faro su eventi e cortei; Iran, Piantedosi dispone un rafforzamento della sicurezza per gli obiettivi sensibili di Usa e Israele.

Iran: oltre 28mila obiettivi sensibili in Italia, rafforzata vigilanzaSono oltre 28mila gli obiettivi sensibili vigilati in Italia. Per molti di essi, in particolare quelli riconducibili ai Paesi coinvolti nel conflitto, è stato disposto il rafforzamento immediato dei d ... ansa.it

In Italia: sorvegliati 28mila obiettivi sensibiliIl Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro Piantedosi, dispone il rafforzamento immediato dei dispositivi di ... huffingtonpost.it

Sky tg24. . Il ministro degli Esteri Tajani ha riferito sull’attuale situazione in #Iran, specificando che la crisi in corso: “Rappresenta un pericolo immediato per la sicurezza nazionale” #news #skytg24 - facebook.com facebook

#Anthropic Esigenze di sicurezza nazionale, individuate e declinate dallo Stato, da un lato, limiti etico-valoriali fissati dall’impresa privata dall’altro. Verso dove penderà la bilancia L’analisi di @LucaPicotti x.com