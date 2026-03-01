Attacco all’Iran massima allerta Sotto osservazione Camp Darby e tutti gli obiettivi sensibili in città

Le autorità hanno rafforzato la vigilanza in città, concentrandosi su obiettivi considerati sensibili dagli Stati Uniti e dall’Iran. In particolare, sono sotto osservazione la sinagoga e altri luoghi ebraici, oltre a Camp Darby, in risposta alle tensioni attuali. La massima allerta è stata dichiarata a seguito di un attacco all’Iran, che ha portato a un incremento delle misure di sicurezza.

Vigilanza rafforzata su obiettivi considerati "sensibili" per Usa e Iran, che a Pisa, sostanzialmente, corrispondono a sinagoga e altri luoghi ebraici e Camp Darby. è stato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ieri mattina, subito dopo l’attacco di Israele e Usa all’Iran, a confrontarsi con il capo della polizia Vittorio Pisani e a diramare sul territorio una disposizione urgente per sensibilizzare e rafforzare i dispositivi di sicurezza su obiettivi ritenuti di prioritaria sensibilità, statunitensi e israeliani come sedi diplomatiche, consolati, strutture religiose e centri culturali. L’alert del Viminale riguarda anche le strutture operative di pronto intervento sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

