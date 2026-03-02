Nel primo pomeriggio di giovedì 27 febbraio, sulla A2 del Mediterraneo, la Polizia Stradale ha assistito un uomo di 67 anni che, dopo aver lasciato un’area di servizio, non è riuscito a salire di nuovo sull’autobus di linea. L’uomo si trovava senza i farmaci salvavita e senza mezzi di trasporto, e il suo intervento è stato immediato.

Era sceso in area di servizio e il pullman è ripartito verso la Calabria: recuperato il bagaglio con i medicinali sull’A2 L’uomo, rimasto a terra, è stato rintracciato grazie all’immediato invio di una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina. Visibilmente scosso, ha spiegato agli agenti di avere problemi di salute e di avere urgente necessità dei farmaci salvavita, rimasti nel bagaglio a bordo del pullman che nel frattempo aveva proseguito la corsa in direzione Calabria. Il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina ha coordinato le pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza sull’A2, consentendo il rintraccio del mezzo pubblico e il tempestivo recupero del bagaglio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Sala Consilina, 67enne resta senza autobus e senza farmaci salvavita: soccorso dalla Polizia Stradale

Leggi anche: Scuolabus senza assicurazione multato dalla polizia stradale per violazione delle normative.

Firenze, sicurezza stradale: 19 veicoli senza assicurazione, 28 senza revisione, 9 conducenti senza patentiFIRENZE – Controlli a tappeto della polizia municipale di Firenze nei quartieri di Campo di Marte e Rifredi.

Tutto quello che riguarda Sala Consilina.

Area servizio Sala Consilina, soccorso 67enne rimasto senza bus e farmaci salvavitaStampaLa Polizia di Stato, nel primo pomeriggio del 27 febbraio scorso, ha soccorso un 67enne che dopo una sosta ristoratrice in un’area di servizio non era riuscito a riprendere il proprio posto sull ... salernonotizie.it

Resta a terra in autostrada senza farmaci salvavita: 67enne soccorso dalla Polizia sull’A2Durante una sosta per una breve pausa, l’uomo è sceso dal mezzo ma, al momento della ripartenza, non è riuscito a risalire a bordo. agro24.it