La polizia stradale di Nola ha multato uno scuolabus perché circolava senza assicurazione. Durante un controllo di routine, gli agenti hanno scoperto che il veicolo non aveva copertura valida, costringendo il proprietario a pagare una multa e a mettere in regola il mezzo. L’operazione rientra nei controlli sul rispetto delle norme di sicurezza per i mezzi destinati al trasporto scolastico.

"> Controllo Scuolabus: Intervento della Polizia a Nola. La Polizia di Stato della sezione di Nola ha svolto un’importante operazione di controllo finalizzata alla sicurezza stradale e alla verifica delle condizioni dei veicoli destinati al trasporto di persone. Questo intervento si è concentrato su uno scuolabus utilizzato per il trasporto degli alunni delle scuole locali. L’obiettivo principale è garantire che i servizi di trasporto collettivo rispettino tutte le normative vigenti, specialmente per quanto riguarda la sicurezza degli studenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scuolabus senza assicurazione multato dalla polizia stradale per violazione delle normative.

Approfondimenti su Nola Polizia

La Polizia Stradale ha sequestrato uno scuolabus che circolava con l’assicurazione scaduta da un mese.

Ultime notizie su Nola Polizia

