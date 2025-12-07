Dolce Rocca porta a Sala Baganza il gusto delle feste

Sei anni fa, il Comune e la Pro Loco di Sala Baganza pensarono di dare all’ormai storico Festival della Malvasia una sua appendice invernale, uno spin-off che profumasse di feste e di Natale, nel quale ai vini dei colli e delle valli di Parma si aggiungesse il profumo dei dolci artigianali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

dolce rocca porta salaDomenica 7 Dicembre torna Dolce Rocca a Sala Baganza - All’esterno, in piazza Gramsci, la festa continuerà con il pranzo della Pro Loco di Sala Baganza, tra anolini da passeggio e il cotechino più lungo della provincia di Parma, diventato negli anni una ... Secondo parmatoday.it

