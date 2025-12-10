Giovani con Crossroads nasce una rete per il benessere psicologico degli adolescenti in Umbria
In Umbria prende il via Crossroads, un progetto triennale volto a promuovere il benessere psicologico degli adolescenti. La rete Connessioni tra non luoghi, presidi educativi, servizi sociali e sanitari mira a offrire supporto e prevenzione, creando un percorso integrato di ascolto e assistenza dedicato ai giovani nella regione.
Prende ufficialmente avvio Crossroads – Connessioni fra non luoghi, presidi educativi, servizi sociali e sanitari: un progetto triennale (maggio 2025 – maggio 2028), dedicato al benessere psicologico degli adolescenti.Il progetto, di cui Frontiera Lavoro è soggetto capofila, è gestito da un una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Nasce “Crossroads”, una rete per il benessere psicologico degli adolescenti in Umbria - Ha ufficialmente preso avvio "Crossroads – Connessioni fra non luoghi, presidi educativi, servizi sociali e sanitari", un progetto triennale (maggio ... Secondo orvietosi.it
