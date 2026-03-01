Sanremo al televoto ha vinto Sayf | 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci

Al festival di Sanremo, il vincitore del televoto è stato Sayf, che ha ottenuto il 26,4% dei voti. Sal Da Vinci ha concluso al secondo posto con il 23,6% delle preferenze espresse dal pubblico. La differenza tra i due è di circa tre punti percentuali. I risultati sono stati comunicati ufficialmente al termine delle votazioni.

(Adnkronos) – Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell'esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l'11,9%. Nel voto totale (che univa Televoto, Giuria della Stampa e Giuria Radio), quello che ha decretato la vittoria, Sal Da Vinci è in testa col 22,2% mentre Sayf è al 21,9%, seguito da Ditonellapiaga col 20,6%, da Arisa col 18,9% e da Fedez & Masini con il 16,5%. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Al Festival di Sanremo 2026 il pubblico da casa ha espresso un verdetto chiaro: Sayf è stato il più votato al televoto con il 26,4% delle preferenze.

