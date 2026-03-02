Sal Da Vinci è apparso in una foto inedita insieme a Carlo Verdone, rivelando un momento condiviso tra i due artisti. La fotografia mostra i due mentre sono seduti fianco a fianco, intenti a parlare o a sorridere. La scena risale a diversi anni fa e non sono stati forniti dettagli sulla occasione o sul contesto di quell’incontro.

Esistono incroci del destino che, letti a distanza di decenni, assumono quasi il sapore della profezia. E uno di questi è emerso recentemente grazie a una foto inedita che sta facendo il giro della Rete, che ritrae un giovanissimo Sal Da Vinci accanto a un già affermato Carlo Verdone. Uno scatto amarcord, che è anche il frammento di una storia che ha in parte cambiato la geografia del cinema italiano di metà anni Ottanta. La foto di Carlo Verdone con Sal Da Vinci. A svelare il retroscena dietro quell’immagine è stato lo stesso Carlo Verdone, con un post pubblicato dopo la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026. Bisogna tornare al 1985, l’anno in cui il regista romano stava assemblando il cast di uno dei suoi cult assoluti: Troppo forte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci, la foto inedita con Carlo Verdone: cosa facevano insieme

Leggi anche: Carlo Verdone celebra Sal da Vinci: "Oggi sei troppo forte tu"

Roma celebra Sal Da Vinci: il messaggio di Carlo Verdone dopo SanremoIl trionfo musicale di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026incontra il mondo del cinema a Roma, in una storia fatta di ricordi, affetto e...

Sal Da Vinci si emoziona con Renato Zero

Contenuti e approfondimenti su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci: All'Ariston canto l’amore eterno; Sal Da Vinci: Neomelodico sì, ma senza razzismo; Sanremo, Sal Da Vinci: La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier; DopoFestival 2026 - Il medley di Sal Da Vinci - Video.

Mario Da Vinci, chi era il padre di Sal: dai concerti negli Usa alla vittoria del Festival di NapoliCelebre cantante di giacca degli anni '70 e ‘80 che aveva esordito negli anni ‘60 con la compagnia Cantaposillipo, molto conosciuto all'estero (perciò Sal ... napoli.repubblica.it

Sal Da Vinci vince il Casa Sanremo – Soundies Award 2026È stato assegnato a Sal Da Vinci il Casa Sanremo – Soundies Award per il videoclip del brano Per sempre sì, presentato in gara alla 76ª edizione del ... ilmessaggero.it

Sanremo, tra “paura” e polemiche: il caso Biasin–Sal Da Vinci Il giorno prima della finale, Fabrizio Biasin aveva ammesso senza giri di parole: durante l’esibizione di Sal Da Vinci “cantavano tutti all’Ariston” e questo, a suo dire, poteva essere decisivo. “Io ho p - facebook.com facebook

Il mio amico Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Per chi gli vuole bene da trent’anni è una gioia autentica. Una vittoria costruita con sacrificio e costanza. x.com