Carlo Verdone celebra Sal da Vinci | Oggi sei troppo forte tu

Carlo Verdone ha commentato il talento di Sal Da Vinci, ricordando la loro collaborazione nel film del 1985 “Troppo forte”. In quella pellicola, Verdone interpretava il ruolo di un attore e regista romano, mentre Sal Da Vinci appariva come membro della sua banda di motociclisti, nel ruolo di Capua. Verdone ha espresso apprezzamento per la bravura di Da Vinci in quell’occasione.

Nel 1985 uscì nelle sale cinematografiche “Troppo forte” di Carlo Verdone. L'attore e regista romano scelse come sua spalla un giovanissimo Sal Da Vinci, come componente della sua banda di motociclisti, nel ruolo di Capua. Nel film nel suolo di un avvocato eccentrico c'era anche l'indimenticato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

I complimenti di Verdone a Sal Da Vinci: “Oggi Troppo Forte sei tu”Tempo di lettura: < 1 minuto “Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’.

Sal Da Vinci si emoziona con Renato Zero

Sanremo 2026, Verdone omaggia Sal Da Vinci: «Oggi Troppo Forte sei tu»Carlo Verdone celebra Sal Da Vinci con un messaggio carico di memoria e affetto dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026. L’icona del cinema italiano ha scelto Instagram per rendere omaggio al ... napolipiu.com

Sal Da Vinci, dopo la vittoria a Sanremo dimenticate la musica napoletana: i film che (forse) non ricordaviLaureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate. Ieri sera, sabato 28 febbraio 2026, Sal Da Vinci ... libero.it

Carlo Verdone has been the guest of a new event organized by OffiCine–IED and IED Cinema. An open talk for the city and for students, featuring a conversation with Paolo Mereghetti, renowned journalist and film critic. He has portrayed the fragilities, contradi - facebook.com facebook