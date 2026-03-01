Sal Da Vinci | Questo premio lo condivido con Geolier All' Eurovision dico sì

L'ultima conferenza stampa di Sanremo si è aperta con le parole del vincitore Sal Da Vinci e degli altri due arrivati sul podio Sayf e Ditonellapiaga. Sal Da Vinci ha definito il suo risultato: "La vittoria di tutti quelli che vengono dal basso". Ha confermato la sua partecipazione a Eurovision: "Non so che dire, è una cosa che mi invade, l'Italia ci deve essere quindi per sempre si". "Quando arrivi all'ultimo un po' ci speri, è un po' come perdere ai rigori" ha detto Sayf, secondo classificato. "Ma sono contento - ha aggiunto - perché la canzone di Sal Da Vinci, che ha vinto mi piace tanto. Anche nella mia squadra c'è tutta gente che magari non faceva questo mestiere, quindi mi sento un po' come se avessi fatto un nuovo Leicester". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

