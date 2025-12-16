© Spettacolo.eu - Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, su Canale5 il concerto con Renato Zero, Raf, Leali

In prima serata su Canale5, va in onda Sal Da Vinci – Stasera.che sera!, il grande concerto evento con Renato Zero e molti altri. Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale5, andrà in onda Sal Da Vinci – Stasera.che sera!, il grande concerto evento con Sal Da Vinci. Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli. Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo che, per l’occasione, sale per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito. Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono ospiti eccezionali: tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese. Spettacolo.eu

Sal Da Vinci - Rossetto e caffè (Official Video)

