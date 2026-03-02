Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con una sua canzone. Durante la premiazione, l’artista ha lasciato il trofeo in albergo e si è recato a posare per i fotografi. Mentre aspetta, si mostra visibilmente sorpreso e felice, osservando l’ambiente circostante con attenzione e un pizzico di confusione. La scena si svolge nel contesto della cerimonia ufficiale del festival.

Manda a recuperare il premio, l’ha lasciato in albergo e deve posare per i fotografi. E, nell’attesa, Sal Da Vinci si guarda intorno stranito, stupito, confuso e felice: «Non riesco ancora a crederci. Mi sono arrivate le congratulazioni del sindaco Manfredi, di Carlo Verdone, a Napoli hanno sparato i fuochi d’artificio come in una Piedigrotta: che bello questo Sanremo che diventa Piedigrotta, in cui vince un operaio della canzone, un napoletano verace che viene dal basso, un figlio d’arte che è diventato papà d’arte». È commosso, si sfoga negli abbracci con chi lo conosce da sempre, all’Ariston ha dedicato il premio alla madre, alla moglie, alla famiglia, alla sua Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sal Da Vinci conquista il Festival di Sanremo 2026: «Premiato un operaio della canzone»

Napoli conquista Sanremo 2026: Sal Da Vinci trionfa al FestivalSal Da Vinci conquista la 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Per sempre sì” al termine di una finale tiratissima.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa: ma la cinquina racconta un Festival che ha premiato il tormentone e non la qualitàLa 76ª edizione del Festival di Sanremo ha il suo vincitore: Sal Da Vinci con "Per sempre sì", il brano che è diventato tormentone prima ancora della...

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

Una selezione di notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci travolge l’Ariston: applausi a scena aperta e lacrime sul palco; L'endorsement di Del Piero e Mahmood per Sal Da Vinci: il video (con tanto di balletto) con la canzone in gara a Sanremo; Chi è Francesco, il figlio di Sal Da Vinci che conquista Sanremo 2026; Per sempre sì L'inno all'amore di Sal Da Vinci conquista il Festival. #Sanremo2026.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci conquista le Giurie, Sayf domina il televoto: ecco le percentuali che hanno determinato il podioEcco i numeri che hanno decretato il vincitore di Sanremo 2026: televoto per Sayf al 26,4%, ma le giurie hanno premiato Sal Da Vinci ... ilfattoquotidiano.it

Napoli vince Sanremo con Sal Da Vinci che dedica il premio alla sua cittàLa vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 ha un significato che va oltre il primo posto in classifica. Il cantante ha conquistato il pubblico con Per sempre sì e, subito dopo la ... napolike.it

“È la vittoria di un popolo intero”: l’emozione di Sal Da Vinci Non solo un premio, ma un sentimento collettivo. A Domenica In, Sal Da Vinci ha raccontato così il significato del successo: “Questa è la vittoria di un popolo intero. Sono sempre stato un privilegiato - facebook.com facebook

Sal Da Vinci all'Eurovision ma il 16 maggio è negli Usa in tournée con Leali x.com