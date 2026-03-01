Al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si è aggiudicato il premio con la canzone

La 76ª edizione del Festival di Sanremo ha il suo vincitore: Sal Da Vinci con "Per sempre sì", il brano che è diventato tormentone prima ancora della fine della settimana sanremese, conquista il leoncino d'oro e rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026 a Basilea. Al secondo posto Sayf con "Tu mi piaci tanto", terza Ditonellapiaga con "Che fastidio", quarta Arisa con "Magica favola", quinti Fedez e Marco Masini con "Male necessario". Un verdetto che ha fatto discutere, soprattutto per l'esclusione dalla cinquina finale di Serena Brancale (vincitrice del Premio Tim come più votata sui social), Ermal Meta e Fulminacci, fischiati sonoramente dal pubblico dell'Ariston. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sanremo 2026, Sal Da Vinci trionfa: ma la cinquina racconta un Festival che ha premiato il tormentone e non la qualità

