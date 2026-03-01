Sal Da Vinci canta a Domenica In raggiunge la platea e… cade

Durante una puntata di Domenica In, Sal Da Vinci, vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo e ospite di Mara Venier, è sceso in platea durante la sua esibizione per cantare tra il pubblico. Tuttavia, a causa dell'euforia, non ha notato gli scalini e è scivolato, cadendo in modo improvviso. La scena si è svolta in diretta televisiva.

(Adnkronos) – Caduta in diretta per Sal Da Vinci a Domenica In. Il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ospite oggi da Mara Venier, è sceso in platea durante la sua seconda esibizione per cantare tra il pubblico, ma dall'euforia non ha visto gli scalini ed è caduto. Fortunatamente, il cantautore non ha avuto conseguenze: il pubblico lo ha aiutato a rialzarsi e Sal Da Vinci ha continuato la performance con la sua 'Per sempre sì'. Dopo l'esibizione Mara Venier si è assicurata che stesse bene: "Sisi, forse mi sono solo un po' sporcato", ha risposto Sal Da Vinci, toccandosi il ginocchio. Il cantautore ha poi commentato il suo trionfo al Festival: "Prima di questa vittoria, sono stato rifiutato a Sanremo per 13 volte in passato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

