Sanremo 2026 Sal Da Vinci cade dal palco | imbarazzo da Mara Venier

Durante la trasmissione Domenica In, Sal Da Vinci, ospite dal Teatro Ariston, ha avuto un incidente cadendo dal palco dopo aver eseguito la sua canzone ‘Per sempre sì’. La caduta ha creato un momento di imbarazzo, con Mara Venier che ha reagito visibilmente sorpreso. Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo 2026, si è rialzato subito e ha proseguito l’appuntamento televisivo.

Piccolo fuori programma per Sal Da Vinci, ospite a Domenica In direttamente dal Teatro Ariston. Il vincitore del Festival di Sanremo, dopo essersi esibito con la sua canzone 'Per sempre sì' tra gli applausi del pubblico, ha concesso il bis. Travolto dall'entusiasmo, nel tentativo di raggiungere alcuni spettatori seduti al posto dell'orchestra, l'artista è inciampato. Un piccolo imprevisto senza conseguenze e accolto con un sorriso. LA CADUTA DI SAL DA VINCI SULLE SCALINATE DEL ARISTON #DomenicaIn #Sanremo2026 pic.twitter.comSZamB7kcOX — 97?? (@zabetta97) March 1, 2026 " La mia è la vittoria di un popolo ", aveva detto in sala stampa il vincitore del Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, Sal Da Vinci cade dal palco: imbarazzo da Mara Venier Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci ospite a Domenica In inciampa e cade: la reazione di Mara VenierCome ogni anno, i cantanti del Festival di Sanremo sono stati ospiti di Mara Venier per una puntata speciale di Domenica In. Sal Da Vinci cade dalle scale a Domenica In: lo spavento di Mara VenierTutti attendevano il ritorno di Sal Da Vinci all’Ariston, stavolta per la puntata speciale di Domenica In. Sanremo 2026 - Sal Da Vinci alle prove con l'orchestra Una selezione di notizie su Sal Da Vinci. Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci - Per sempre si - Video; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026. Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da VinciSal Da Vinci con Per sempre si è il vincitore di Sanremo 2026: al secondo posto Sayf seguito da Ditonellapiaga. superguidatv.it Sanremo 2026, polemiche d’addio: lo scivolone di Conti, lacrime (e attacchi) per Sal Da Vinci, Serena Brancale ‘gelata’La serata finale del Festival di Sanremo 2026 è stata caratterizzata anche da polemiche, per Carlo Conti, il vincitore Sal Da Vinci e la delusione di Brancale ... libero.it RaiNews. . “Per sempre sì”, la canzone di Sal Da Vinci che ha vinto il Festival di Sanremo, mostra la forza delle “note cordali”, le note con le quali si costruiscono gli accordi e dalle quali nascono i tormentoni. Ma cosa accadrebbe se le note della melodia camb - facebook.com facebook Il mio amico Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo. Per chi gli vuole bene da trent’anni è una gioia autentica. Una vittoria costruita con sacrificio e costanza. x.com