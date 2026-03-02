SailGP a Sydney è trionfo Usa Buon quarto posto per Red Bull Italy

A Sydney, gli atleti del US SailGP Team hanno vinto il terzo appuntamento del circuito SailGP, ottenendo una vittoria a sorpresa a tre anni dall’ultimo successo. Red Bull Italy si è piazzata al quarto posto nella stessa regata. La competizione si è svolta con diverse imbarcazioni in gara, e i risultati sono stati ufficializzati al termine delle prove.

Quella di Sydney, terzo appuntamento del circuito, è una delle tappe più amate da velisti e organizzatori di SailGP. Pubblico delle grandi occasioni (migliaia di spettatori e sold-out delle tribune due settimane prima); la bellezza del Sydney Harbour, nei pressi di Shark Island, con la Sydney Opera House a fare da sfondo; le condizioni meteo ventose il giusto (anche se hanno un po' deluso le attese). È stata una tappa importante nella piccola grande storia del circuito riservato ai velocissimi catamarani F50 per il trionfo, a sorpresa, di US SailGP Team che non si imponeva in una tappa da quella di Cadice nel 2023, quando aveva una diversa proprietà.