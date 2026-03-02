Saelemaekers come Bastoni l' ultima bufera prima di Milan-Inter

Dopo Cremonese-Milan, l’attenzione si è concentrata su Alexis Saelemaekers, coinvolto in un episodio durante il match in cui è finito a terra in un contrasto con Giuseppe Pezzella. Saelemaekers, diffidato prima della partita, è stato al centro di un dibattito acceso che anticipa il prossimo derby tra Milan e Inter. L’episodio ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Nel dibattito acceso seguito a Cremonese-Milan, l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’episodio che ha visto protagonista Alexis Saelemaekers, diffidato alla vigilia del derby e finito a terra dopo un contrasto con Giuseppe Pezzella. Sui social i tifosi interisti hanno lanciato la campagna "come Bastoni", riferendosi alla famigerata simulazione del nerazzurro con la Juventus che ha portato al rosso per Kaluku, punzecchiando i cugini rossoneri per la mancata espulsione dell'esterno destro. A fare chiarezza è intervenuto Graziano Cesari, che ha escluso con decisione l’ipotesi della simulazione. " Non è vero che ha simulato — le parole dell’ex arbitro — Il belga va a contrasto con Pezzella fuori area e cade. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Temi più discussi: Milan, altro che la furbata di Bastoni: Allegri non pensa al derby e rischia grosso con Rabiot e Saelemaekers diffidati; I diffidati del Milan: non solo Rabiot, chi rischia di saltare il derby contro l'Inter per squalifica; #Fabregas si è italianizzato al 100%: Il #Milan non ha certo pareggiato perché ho toccato #Saelemaekers A Dazn: La prova tv? Sono favorevole in questi episodi. Sono il primo che sa di aver sbagliato ma bisogna voltare pagina ilnapolista.it/2026/02/fabreg; Saelemaekers graziato da Massa: simulazione, polemiche e Derby salvato. Capuano: Non guariremo mai.

Milan, Saelemaekers simula ma viene graziato e non salterà il derby, bufera social: sotto accusa ci va anche LeaoIl belga Saelemaekers non viene ammonito da Massa dopo un'evidente infrazione, i tifosi rossoneri invece se la prendono col portoghese per i troppi gol sbagliati e con Allegri che lo schiera centravan ... sport.virgilio.it

Milan, altro che la furbata di Bastoni: Allegri non pensa al derby e rischia grosso con Rabiot e Saelemaekers diffidatiInter e Milan arrivano alle rispettive ultime sfide pre derby con una situazione diffidati diametralmente opposta. A Cremona, però, Allegri non sembra intenzionato a fare calcoli ... sport.virgilio.it

