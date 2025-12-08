Saelemaekers prima di Torino-Milan | La Lazio fa parte del passato siamo concentrati qua

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexis Saelemaekers, attaccante del Milan, ha commentato la sfida contro il Torino, sottolineando come la Lazio sia ormai alle spalle e che la squadra sia concentrata sull'imminente confronto. Prima della partita valida per la 14^ giornata della Serie A 2025-2026, l'attenzione del giocatore rossonero è rivolta a questa importante sfida allo stadio ‘Olimpico – Grande Torino’.

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport‘ prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio ‘Olimpico – Grande Torino‘ di. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

saelemaekers prima di torino milan la lazio fa parte del passato siamo concentrati qua

© Pianetamilan.it - Saelemaekers prima di Torino-Milan: “La Lazio fa parte del passato, siamo concentrati qua”

News recenti che potrebbero piacerti

saelemaekers prima torino milanMilan, Saelemaekers: "Dobbiamo fare meglio con le piccole, è stato il nostro difetto" - Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino: "Il rendimento con le. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Saelemaekers Prima Torino Milan