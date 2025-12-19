Un aiuto sulla fascia per Saelemaekers | l’ultima stuzzicante idea di mercato del Milan

Zazoom 19 dic 2025

Il Milan si prepara alla sessione invernale di mercato con un’idea stimolante per rinforzare la fascia destra. L’obiettivo è trovare un esterno versatile, capace di competere e collaborare con Alexis Saelemaekers, offrendo nuove soluzioni tattiche e profondità alla rosa. Una mossa strategica per mantenere alta la competitività e offrire alternative di qualità al tecnico rossonero.

Il Milan, per l'imminente sessione invernale di calciomercato, vuole prendere un esterno destro da 3-5-2 che possa giocare con o al posto di Alexis Saelemaekers. Ci sono tante piste percorribili: ecco l'ultima idea di Igli Tare in ordine di tempo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

