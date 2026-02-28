Pistoiese tre punti d' oro | per un’ora in 10 supera 1-0 il Progresso

La Pistoiese ha conquistato tre punti importanti contro il Progresso, vincendo 1-0. La squadra ha giocato circa un’ora in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Gennari. La partita si è conclusa con la Pistoiese in vantaggio, nonostante le difficoltà sul campo. La gara si è svolta a Pistoia, con la squadra di casa che ha mantenuto il risultato fino al fischio finale.

Pistoia, 28 febbraio 2026 – Tre punti d'oro. La Pistoiese s'impone, 1-0, al Progresso dopo aver giocato per un'ora in inferiorità numerica per la frettolosa espulsione di Gennari. Decide, l'anticipo della ventiseiesima giornata del girone D del campionato di serie D, una rete del solito Rizq. Con questo successo, gli arancioni salgono momentaneamente al primo posto della classifica affiancando il Desenzano, che al pari del Lentigione scenderà in campo domani pomeriggio. Una gara, quella del "Marcello Melani", caratterizzata dall'aggressività del Progresso, dimostratosi tenace e quadrato. Una volta rimasta in dieci unità, la Pistoiese si è compattata da grande squadra, ottenendo 3 punti importantissimi per il suo obiettivo: la promozione diretta in serie C.