Calcio serie d il 4 gennaio l’esame con la pistoiese L’Imolese deve cercare la svolta nel 2026 Ora al timone c’è Protti il saluto di Potepan

Il campionato di Serie D si avvicina a un momento importante, con l’Imolese che il 4 gennaio affronterà la Pistoiese. Dopo oltre tre mesi senza vittorie e un periodo difficile al Galli, la squadra di Protti cerca una svolta nel 2026. Potepan ha salutato, lasciando spazio a nuove sfide per il club, che spera di riprendere il cammino positivo già dalla prossima partita.

Otto partite senza vittoria, 95 giorni senza vincere al Galli: peggio di così, difficilmente l’Imolese avrebbe potuto chiudere il 2025. Il cui bilancio è certamente negativo, con i rossoblù ad annaspare, quartultimi e a -3 dalla zona salvezza, al termine di un girone d’andata cominciato col piglio giusto, prima di crollare malamente negli ultimi due mesi. A farne le spese Ivan Potepan, scelto a giugno come successore di Gianni D’Amore – oggi quinto nel girone C al comando dei veneti del Legnago -, la cui avventura a Imola è durata giusto pochi mesi: troppo pochi 16 punti in 17 gare, troppo poca l’Imolese nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

