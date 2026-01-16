Lucasfilm Dave Filoni nuovo presidente | guiderà il franchise Star Wars
Lucasfilm annuncia la nomina di Dave Filoni come nuovo presidente, assumendo la guida del celebre franchise di Star Wars. La casa di produzione statunitense, fondata da George Lucas, continua così il proprio percorso di innovazione e sviluppo, mantenendo salda la tradizione che ha fatto la storia del cinema di fantascienza. La nomina di Filoni rappresenta un passo importante per il futuro della saga e dei progetti legati all’universo di Star Wars.
Cambio ai vertici di Lucasfilm, la casa di produzione statunitense fondata da George Lucas e famosa per aver prodotto le saghe di Star Wars e Indiana Jones. Dopo quasi 15 anni al comando, Kathleen Kennedy ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di presidente: un addio, seppur vociferato da tempo, che segna comunque un cambiamento epocale per uno dei più grandi marchi di Hollywood. Al suo posto è stato promosso Dave Filoni, collaboratore di lunga data di Lucas e già regista di alcuni episodi di The Mandalorian e Ashoka. In qualità di presidente e direttore creativo, guiderà il franchise con la collaborazione di Lynwen Brennan, con esperienza in budget e bilanci, nominata co-presidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it
