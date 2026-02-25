Rugby Serie A elite | Colorno crisi infinita la squadra verso il ritiro dal campionato

C’è un silenzio particolare che avvolge le grandi crisi, quello che precede gli annunci che nessuno vorrebbe ascoltare. Nelle ultime ore, tra telefonate sussurrate e sguardi preoccupati nei corridoi del rugby italiano, si è fatta strada un’indiscrezione che ha il sapore della resa: l’uscita di scena dell’HBS Colorno dalla Serie A Elite prima della fine della stagione. Nulla di ufficiale, almeno per ora. Ma le voci, riportate anche dal Gazzettino Veneto, hanno già iniziato a ridisegnare i contorni di un campionato che rischia di perdere uno dei suoi protagonisti più fragili e, proprio per questo, più umani. Si racconta di una squadra già svuotata, non solo nello spirito ma anche negli spogliatoi. I giocatori, secondo quanto filtra, sarebbero stati lasciati liberi di cercare nuove destinazioni, come se la stagione fosse già un ricordo. 🔗 Leggi su Oasport.it

