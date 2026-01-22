Il garage al Vomero offre ai clienti la ricarica delle auto elettriche Ma ruba la corrente dalla rete pubblica

Nel quartiere Vomero di Napoli, un garage è stato scoperto dai carabinieri per aver alimentato illegalmente le proprie strutture tramite un allaccio alla rete elettrica pubblica. L’intera attività è stata sospesa, evidenziando un tentativo di sottrarre energia senza autorizzazione. La vicenda mette in luce l’importanza di vigilare sulla conformità delle attività commerciali e sulla tutela delle risorse pubbliche.

La scoperta dei carabinieri nel quartiere collinare di Napoli, in piazza degli Artisti. L'intera struttura era illuminata abusivamente con un allaccio alla rete elettrica pubblica; l'attività è stata sospesa.🔗 Leggi su Fanpage.it Vomero: colonnine per auto elettriche allacciate abusivamente, Carabinieri denunciano i titolari di un garageA Napoli, i Carabinieri hanno scoperto un garage con allacci abusivi alla rete elettrica e colonnine di ricarica non autorizzate per veicoli elettrici nel quartiere Vomero. Leggi anche: Poste Italiane, arriva la prima colonnina della Provincia per la ricarica delle auto elettriche La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Napoli, centro sport con parco e garage interrati in via San Domenico: ambientalisti preoccupati. Napoli, Vomero, via la cappella al suo posto un garage. Il parroco: non è giustoLe vetrate colorate e gli archi dell’abside sono ancora visibili, ma intanto la gru lavora per fare spazio alle auto dove prima si diceva messa. Tra chiesa e garage il passo è piuttosto breve, in ... ilmattino.it Vomero, nuovo mega-parcheggio di 4 piani interrati in via Kerbaker: 64 box auto. Ma è protestaUn nuovo parcheggio da 4 piani interrati da realizzare al Vomero in via Kerbaker, in corrispondenza di piazzetta Durante, dove si trova l'ingresso del cinema Plaza. All'interno, il garage dovrebbe ... fanpage.it Racket al Vomero nuova stangata sul clan Cimmino, in 8 alla sbarra tra rito abbreviato e ordinario Dalle basi operative nei garage alle estorsioni a Bingo e supermercati: la Dda ricostruisce la mappa del pizzo al Vomero dopo la morte del boss Luigi. Patteggia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.