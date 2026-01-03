Aggredisce un poliziotto Giovane arrestato di nuovo

Un giovane è stato arrestato nuovamente dopo aver aggredito un agente di polizia. Durante l’intervento, ha colpito il poliziotto al volto con un pugno, provocandone la caduta e la perdita di conoscenza. L’episodio è stato prontamente gestito dalle forze dell’ordine, che hanno assicurato l’autore dell’aggressione e avviato le procedure di legge.

Ha preso a pugni un agente, colpendolo al volto talmente forte da farlo cadere a terra e causandone la perdita di conoscenza. È stato arrestato - di nuovo - un cittadino tunisino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine e finito in manette solo qualche mese fa: anche in quell'occasione, nel suo mirino era finito un altro poliziotto, che era stato investito dal monopattino del violento mentre si trovava all'esterno del commissariato Due Torri San Francesco. Dopo la fuga, era stato rintracciato qualche giorno dopo in zona piazza dei Martiri e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

