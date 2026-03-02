RSA lombarde il PD presenta una riforma strutturale del sistema

Il Partito Democratico ha annunciato una riforma del sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali in Lombardia, prevedendo un investimento di 200 milioni di euro nel periodo 2026-2028. La proposta mira a modificare aspetti gestionali e strutturali delle RSA presenti nella regione, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti. La presentazione della riforma è stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane.

Una riforma strutturale e gestionale del sistema delle Residenze Sanitarie Assistenziali in Lombardia, con un investimento di 200 milioni di euro nel triennio 2026-2028. È quanto propone il Gruppo regionale del Partito Democratico, che martedì 3 marzo porterà in Consiglio regionale una mozione.