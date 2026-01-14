Morti sospette in una Rsa trentina Zanella Pd | Ecco cosa denunciano le famiglie

In una residenza per anziani in Trentino, sono emerse segnalazioni di decessi sospetti e criticità nelle condizioni di assistenza. Paolo Zanella, consigliere del Pd, ha raccolto le testimonianze delle famiglie coinvolte, evidenziando potenziali carenze gestionali e problemi nella qualità dell’assistenza. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle strutture per anziani nella regione.

Decessi sospetti, presunte condizioni assistenziali scadenti e carenze gestionali. È quanto denuncia Paolo Zanella, consigliere Pd in Provincia di Trento, dopo avere raccolto le istanze di molti familiari di una residenza per anziani. Fatti e circostanze documentali che hanno indotto l’esponente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Morti sospette in Rsa, l’infermiere Leopoldo Wick condannato all’ergastolo Leggi anche: Morti sospette alla Rsa. Nuova partita per Wick, si riparte dall’Appello. Chiesto l’ergastolo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ?? Morti sospette in una Rsa trentina, Zanella (Pd): Ecco cosa denunciano le famiglie. Morti sospette in una Rsa trentina, Zanella (Pd): "Ecco cosa denunciano le famiglie" - Il consigliere dem in Provincia ha presentato un'interrogazione riguardante gli anni 2023, 2024 e 2025 ... trentotoday.it

Morti sospette in Rsa, l’infermiere Leopoldo Wick condannato all’ergastolo - Ascoli, 12 novembre 2025 – La Corte d’Assise d’Appello di Perugia ha condannato all’ergastolo Leopoldo Wick, ex infermiere 62enne della Rsa di Offida (Ascoli Piceno). ilrestodelcarlino.it

Morti sospette alla Rsa. Nuova partita per Wick, si riparte dall’Appello. Chiesto l’ergastolo - Riprende domani a Perugia il processo d’appello bis a carico di Leopoldo Wick, l’infermiere ascolano accusato delle morti sospette alla Rsa di Offida. ilrestodelcarlino.it

Matteotti, Mattei, Moro: tre morti della nostra storia un filo comune. LA LIBERTÀ E IL PETROLIO. Tre nomi chiave della storia politica italiana. Tre uomini coraggiosi. E un aspetto che li accomuna, troppo spesso taciuto: l’energia, il petrolio, il potere. SA facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.