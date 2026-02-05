Rottamazione quinquies dei tributi locali | il Comune cancella sanzioni e interessi

L’amministrazione di Monreale apre le porte ai contribuenti con la novità della “rottamazione quinquies” dei tributi locali. Da oggi, chi ha debiti con il Comune potrà beneficiare della cancellazione delle sanzioni e degli interessi, previsto dalla Legge di Bilancio 2025. L’obiettivo è alleggerire i carichi fiscali e aiutare chi si trova in difficoltà economiche. La nuova misura entra in vigore subito, dando ai cittadini una possibilità in più di regolarizzare le proprie posizioni senza costi aggiuntivi.

«In un momento storico complesso – dichiara l'Assessore al Bilancio Nadia Battaglia – riteniamo doveroso mettere il Comune al fianco di cittadini e famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, così come di imprese e commercianti che rappresentano il cuore economico e sociale del nostro territorio. Questa misura non è un condono, ma una scelta di responsabilità e di giustizia fiscale». «Sostenere chi produce, chi lavora e chi mantiene viva la nostra comunità – prosegue l'Assessore Battaglia – significa anche costruire strumenti che permettano di rientrare nella regolarità senza il peso di sanzioni e interessi che spesso rendono impossibile il pagamento.

