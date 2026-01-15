Romina Power racconta la fine con Al Bano e scherza sul sesso | il retroscena da Cattelan

Romina Power è intervenuta nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan, condividendo ricordi e riflessioni sulla fine della sua collaborazione con Al Bano. Durante l’intervista, l’artista ha anche scherzato su aspetti più leggeri della sua vita, offrendo uno sguardo intimo e sincero su momenti significativi del passato, sia dal punto di vista personale che professionale.

Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Romina Power ha ripercorso alcuni snodi centrali della sua vita personale e artistica. Tra questi, il lungo matrimonio con Al Bano Carrisi, conclusosi dopo quasi trent'anni con una separazione e poi con il divorzio, arrivato 13 anni dopo. Nel corso della conversazione, il conduttore ha anche toccato – con ironia – il tema della vita intima della coppia, scatenando grasse risate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SUPERNOVA – Ale Cattelan (@supernovailpodcast) Nel dialogo con Cattelan, Romina Power ha risposto senza giri di parole a chi le chiede se la storia con Al Bano sia davvero finita "così male".

