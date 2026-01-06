La vita di Romina Power Tra musica e arte | Passione e spiritualità
Romina Power, artista e figura di grande spessore, ha attraversato la scena musicale e artistica con passione e spiritualità. Figlia di un matrimonio in Italia, ha vissuto esperienze uniche, tra momenti sul set con il padre, studi all’estero e incontri con grandi personalità come Sophia Loren. La sua carriera include la vittoria a Sanremo e recenti tournée, testimonianze di una vita dedicata all’arte e alla musica.
Il matrimonio in Italia dei suoi genitori, i momenti sul set insieme al padre, la scuola in Inghilterra, l’incontro con Sophia Loren, l’ammirazione per Bob Dylan, la vittoria con Al Bano a Sanremo e, ancora con lui, l’ultima tournée della scorsa estate, in Spagna. Ma c’è anche l’arte, la tensione verso la pittura. Materica e spirituale, perché è alla spiritualità che sembra legata la seconda vita artistica di Romina Power. Lo scrive nel suo libro: "Io penso che nella vita bisognerebbe seguire un credo, non importa di quale denominazione esso sia, però è importante averlo. Bisogna dare un senso più profondo alla nostra esistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Romina Power a Verissimo, con Al Bano la vita era impossibile: “Voleva che mi rifacessi”
Leggi anche: Kabir Bedi Sandokan: vita, carriera, famiglia e amicizia con Romina Power
La vita di Romina Power. Tra musica e arte: Passione e spiritualità; L'anno che verrà, scaletta concerto Capodanno Rai1: Serena Brancale e Sal Da Vinci aprono la serata; Giorgio Locatelli: «Le corteggiatrici? Mia moglie non è gelosa, Plaxy è fantastica. Amo i miei figli ma non sono mai stato a una loro...; Romina Power risponde a Al Bano: un ritocco? Sarebbe meglio se lo facesse al cervello..
Romina Power compie 73 anni. Il segreto della sua vita - Romina Power compie 73 anni: il 2 ottobre la cantante e artista spegnerà le candeline circondata dai suoi affetti e dalle persone a lei care. dilei.it
Chi è Romina Power: età, biografia, vita privata, Al Bano, figli, la scomparsa di Ylenia - Romina Power è nata il 2 ottobre 1951, ha 72 anni ed è nata a Los Angeles. blitzquotidiano.it
Romina Power racconta i suoi primi anni nel cinema italiano - L’abbecedario della mia vita, edito da Rizzoli, è il titolo del nuovo libro di Romina Power: più che di un ... novella2000.it
È come se con la forza del suo arrivo, Alex avesse lavato via tutto”. L’arrivo del piccolo Alex Lupo ha cambiato tante cose nella sia vita. Romina Carrisi parla dell’amore per suo figlio e del rapporto con Loredana Lecciso. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.