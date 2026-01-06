Romina Power, artista e figura di grande spessore, ha attraversato la scena musicale e artistica con passione e spiritualità. Figlia di un matrimonio in Italia, ha vissuto esperienze uniche, tra momenti sul set con il padre, studi all’estero e incontri con grandi personalità come Sophia Loren. La sua carriera include la vittoria a Sanremo e recenti tournée, testimonianze di una vita dedicata all’arte e alla musica.

Il matrimonio in Italia dei suoi genitori, i momenti sul set insieme al padre, la scuola in Inghilterra, l’incontro con Sophia Loren, l’ammirazione per Bob Dylan, la vittoria con Al Bano a Sanremo e, ancora con lui, l’ultima tournée della scorsa estate, in Spagna. Ma c’è anche l’arte, la tensione verso la pittura. Materica e spirituale, perché è alla spiritualità che sembra legata la seconda vita artistica di Romina Power. Lo scrive nel suo libro: "Io penso che nella vita bisognerebbe seguire un credo, non importa di quale denominazione esso sia, però è importante averlo. Bisogna dare un senso più profondo alla nostra esistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vita di Romina Power. Tra musica e arte: "Passione e spiritualità"

Leggi anche: Romina Power a Verissimo, con Al Bano la vita era impossibile: “Voleva che mi rifacessi”

Leggi anche: Kabir Bedi Sandokan: vita, carriera, famiglia e amicizia con Romina Power

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La vita di Romina Power. Tra musica e arte: Passione e spiritualità; L'anno che verrà, scaletta concerto Capodanno Rai1: Serena Brancale e Sal Da Vinci aprono la serata; Giorgio Locatelli: «Le corteggiatrici? Mia moglie non è gelosa, Plaxy è fantastica. Amo i miei figli ma non sono mai stato a una loro...; Romina Power risponde a Al Bano: un ritocco? Sarebbe meglio se lo facesse al cervello..

Romina Power compie 73 anni. Il segreto della sua vita - Romina Power compie 73 anni: il 2 ottobre la cantante e artista spegnerà le candeline circondata dai suoi affetti e dalle persone a lei care. dilei.it

Chi è Romina Power: età, biografia, vita privata, Al Bano, figli, la scomparsa di Ylenia - Romina Power è nata il 2 ottobre 1951, ha 72 anni ed è nata a Los Angeles. blitzquotidiano.it

Romina Power racconta i suoi primi anni nel cinema italiano - L’abbecedario della mia vita, edito da Rizzoli, è il titolo del nuovo libro di Romina Power: più che di un ... novella2000.it