Romina Carrisi si racconta | Per me è stato un fallimento

Romina Carrisi ha condiviso un ricordo personale parlando della fine di una relazione sentimentale che ha avuto un impatto importante sulla sua vita. Ha definito quella esperienza come un fallimento, evidenziando il momento in cui ha deciso di aprirsi pubblicamente sul suo percorso emotivo. Le sue parole sono state pronunciate in un'intervista, dove ha spiegato come si sia sentita in quella fase.

Romina Carrisi ha scelto di raccontarsi con una sincerità disarmante davanti alle telecamere di Verissimo, rivelando un capitolo doloroso della sua vita privata: la fine della relazione con Stefano Rastelli, padre di suo figlio, Axel Lupo, che oggi ha due anni. La giovane figlia di Al Bano e Romina Power ha descritto, con voce rotta dall’emozione, quanto sia stato difficile accettare che quella storia d’amore, che tanto le aveva dato, fosse giunta al termine. Il distacco è arrivato dopo mesi di tentativi, speranze e ricerca di un equilibrio che ormai si era compromesso irreparabilmente. Con gli occhi lucidi e le lacrime che non ha potuto trattenere, Romina ha parlato di notti insonni passate a piangere, per non far pesare il suo dolore su un figlio che, nella sua innocenza, non avrebbe potuto comprendere. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Romina Carrisi e Stefano Rastelli si lasciano: addio dopo la nascita di Axel LupoLa figlia di Al Bano, Romina Carrisi, rivela a Verissimo la fine della relazione con il regista per mancanza di… La figlia di Al Bano, Romina...

Romina Carrisi a Verissimo: “Con il padre di Axel è finita”. Toffanin commossaDa sempre il salotto di Verissimo è il luogo ideale per i protagonisti del mondo dello spettacolo per raccontare grandi gioie, ma anche grandi dolori.

Altri aggiornamenti su Romina Carrisi.

Temi più discussi: Romina Carrisi in lacrime a Verissimo: Con il padre di Axel è finita, ma ce la sto mettendo tutta per essere una buona madre. La reazione di Romina Power; Romina Carrisi: È finito l'amore con il padre di mio figlio; Romina Carrisi si è separata dal padre del figlio: Non c'era più una base di rispetto; Romina Carrisi a Verissimo: Con il padre di Axel è finita. Toffanin commossa.

E’ finita tra Romina Carrisi e il suo compagno padre di suo figlio: le lacrime in tvRomina Carrisi per la prima volta a Verissimo ha parlato della fine della relazione con il padre di suo figlio ... ultimenotizieflash.com

''Non puoi forzarti ad amare qualcuno, è un fallimento'': Romina Carrisi annuncia in tv la fine dell’amore col padre di suo figlioRomina Carrisi ha annunciato la fine della relazione con il padre di suo figlio. La 38enne ha avuto il bambino, Axel Lupo ... gossip.it

Ospite di Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine dell’amore con Stefano Rastelli, padre di suo figlio Axel Lupo. Con le lacrime agli occhi, ha spiegato i motivi della rottura facebook