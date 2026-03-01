Romina Carrisi a Verissimo | Con il padre di Axel è finita Toffanin commossa

Nella trasmissione Verissimo, Romina Carrisi ha rivelato che con il padre di Axel la relazione si è conclusa. La conduttrice Toffanin si è mostrata commossa ascoltando le parole dell’intervistata. Il programma è spesso scelto da personaggi pubblici per condividere momenti personali, siano essi felici o difficili. Questa intervista si inserisce tra le testimonianze che affrontano aspetti delicati della vita delle star.

Da sempre il salotto di Verissimo è il luogo ideale per i protagonisti del mondo dello spettacolo per raccontare grandi gioie, ma anche grandi dolori. Entrando nel mondo di Silvia Toffanin sembra di entrare nella cucina di una cara amica, che, da professionista delle interviste che toccano l’intimità e l’anima dei suoi ospiti, in grado di far sentire tutti e tutte a proprio agio, all’apparenza senza sforzo. Annunci di matrimoni, gravidanze a lungo attese, ma anche lutti, momenti difficili e, come nel caso di Romina Carrisi nella puntata di domenica 1 marzo, dolorose separazioni. Romina Carrisi in lacrime a Verissimo: la separazione dolorosa. La figlia di Al Bano e Romina Power è apparsa visibilmente dimagrita nel salotto di Verissimo domenica 1 marzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il padre l’ha umiliata: Romina Carrisi distrutta in tv svela il segreto che ha fatto crollare tuttoRomina Carrisi in lacrime a Verissimo: la verità choc sul padre di Axel sconvolge tutti.

Ylenia Carrisi raccontata dalla madre Romina Power: “Necessaria una fondazione per le ragazze scomparse”Roma, 1 gennaio 2026 – Romina Power considera necessaria “una fondazione per le ragazze scomparse e le loro famiglie”.

