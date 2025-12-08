Jasmine Carrisi e la chirurgia | Ho esagerato con il filler alle labbra fermata da mio padre Al Bano

Jasmine Carrisi racconta il suo rapporto con la chirurgia estetica, ammettendo di essersi fatta influenzare dagli standard dei social e di aver esagerato in passato con il filler alle labbra: "La mia famiglia è intervenuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

