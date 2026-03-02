Roma vende 5 farmacie comunali per fare cassa | la lista dei quartieri coinvolti

Roma ha deciso di vendere cinque farmacie comunali per generare liquidità. La vendita riguarda diverse aree della città e fa parte di un piano di risanamento volto a migliorare la situazione finanziaria dell’azienda farmaceutica comunale. Nonostante i recenti miglioramenti nei bilanci, l’ente ha scelto di procedere con le vendite per rafforzare le casse pubbliche. La procedura è in corso e i dettagli sui quartieri coinvolti sono stati resi noti.

Sono cinque le farmacie destinate a finire all'asta, ma l'Ugl denuncia: "Quali parametri sono stati applicati? Perché probabilmente la nuova a Euroma2 va peggio di quelle di cui vogliono liberarsi" Una scelta, quella di mettere all'asta alcune delle 47 farmacie comunali, con la quale si confrontano i sindacati già da mesi. E che sta portando in particolare l'Ugl, l'unione generale dei lavoratori, a un passo dallo sciopero. Il 24 febbraio è stato dichiarato lo stato d'agitazione, la mediazione obbligatoria avvenuta tre giorni dopo è andata non male, malissimo. E adesso l'Ugl attende la convocazione del Prefetto, per l'ultimo tentativo necessario di conciliazione, quando a rischiare lo stop sono servizi pubblici essenziali.