Fuggono all' Alt dei carabinieri e si schiantano contro un' auto con un' intera famiglia a bordo | è caccia ai pirati | FOTO

Durante un controllo sulla strada Domiziana, alcuni veicoli hanno tentato di sfuggire all'alt dei carabinieri, proseguendo la fuga a velocità sostenuta. La situazione si è conclusa con uno schianto contro un'auto con a bordo un'intera famiglia. Le autorità sono ora impegnate nelle indagini per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell'incidente.

Notano la pattuglia dei carabinieri sulla Domiziana, la paletta del militare alzarsi ed invece che fermarsi hanno dato gas fuggendo. Ne è nato un inseguimento che purtroppo è terminato con un incidente all'incrocio con viale Donatiello a Castel Volturno in località Bagnara.E' la rocambolesca fuga messa in scena da una coppia di cittadini rom a bordo di una Volkswagen Tiguan che durante l'inseguimento dei carabinieri si sono scontrati con una Renault Scénic con a bordo

