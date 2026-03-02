Ladri in fuga dalla polizia a Roma e incidente devastante famiglia sterminata | poco prima la visita del Papa

A Roma, nel quartiere Quarticciolo, si sono verificati due eventi consecutivi: poco prima della visita del Papa Leone IV, alcuni ladri sono stati intercettati dalla polizia e sono fuggiti a bordo di un veicolo. Durante il tentativo di arresto, l’auto ha avuto un incidente che ha coinvolto una famiglia, che è stata completamente sterminata. La zona è ora sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine.

La fuga dalla polizia, l'invasione della corsia opposta, il frontale e il tragico epilogo: una famiglia composta da padre, madre e figlio è stata sterminata. È il riassunto di ciò che è accaduto a Roma, nel quartiere Quarticciolo, durante la serata di domenica 1 marzo. Alcuni ladri a bordo di una Toyota Yaris non hanno rispettato l'alt degli agenti. Un'azione che ha dato il via a un inseguimento culminato in un incidente sanguinoso in via Collatina. E pensare che poche ore prima, al Quarticciolo, aveva fatto tappa Papa Leone XIV che aveva incontrato gli abitanti e ascoltato le madri di alcuni ragazzi dipendenti dalla droga.